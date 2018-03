I nuovi fasti del Milan pre derby e le speranze del Benevento. La domenica nel pallone

GENOA-CAGLIARI

(domenica ore 12.30, arbitro Pasqua di Tivoli)

Due squadre che sono state scosse nelle loro certezze nell'ultimo turno, il Genoa perdendo senza colpo ferire a Bologna e il Cagliari travolto in casa dal Napoli. I sardi confidano in un risveglio di Pavoletti, che proprio a Marassi visse la sua migliore stagione in assoluto nel 2015/16, prima della scellerata scelta di trasferirsi a Napoli al mercato di gennaio.