Argento nello Short track e bronzo nel biathlon: due medaglie olimpiche dalle staffette

Arrivano la settima e l'ottava medaglia olimpica per l'Italia ai Giochi di Pyeongchang 2018. Nello short track la staffetta azzurra composta da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei conquista l'argento in un finale al solito caotico, ma questa volta fortunata. Le nostre portacolori partono guardinghe, gestendo l'ultima posizione (si corre in quattro squadre) per sfruttare errori altrui. E l'errore arriva: una pattinatrice coreana cade e travolge quella del Canada che ostacola involontariamente anche Lucia Peretti, che è però la più lesta a ripartire. Ma quando la Cina sembra essere sicura di vincere, sbaglia anche una loro atleta, che perde terreno, spalanca la porta alla Sud Corea e finisce seconda. Ma dopo il danno la beffa: per Cina e Canada arriva la squalifica. L'Italia conquista l'argento, il bronzo invece va all'Olanda, che la finale non l'ha disputata, ma ha vinto quella di consolazione.

Nel biathlon invece Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windisch conquistano invece il bronzo nella staffetta mista. Le donne partono forte, gli uomini un po' meno, ma il già medagliato Windisch riesce allo sprint a battere il portacolori della Germania e a conquistare una medaglia. L'oro va alla Francia, l'argento alla Norvegia.