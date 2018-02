L’ennesima inchiesta sui soldi del Milan e lo psicodramma dell’Inter

Londra. Non è la prima volta che per sentire qualcosa di originale e molto vicino alla verità bisogna ascoltare José Mourinho. Antipatico, rosicone, non più vincente come un tempo, va bene, ma poco incline al giornalisticamente corretto o a quello che procuratori e colleghi vorrebbero sentirsi dire. Che quella di Pogba sia stata una delle operazioni più truffaldine di sempre lo abbiamo già scritto in tutti i modi: la Juventus è riuscita a far passare un buon centrocampista come un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.