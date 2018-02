La Roma cerca fiducia, l'Inter serenità. Il sabato nel pallone

UDINESE-ROMA

(sabato ore 15, arbitro Di Bello di Brindisi)

Le parole viaggiano veloci dalle parti di Trigoria. E dopo il malcontento di Di Francesco per il mercato, dopo il rilancio del ds Monchi (“Il progetto è vincente”), ecco la resa di Strootman: “Ogni tanto la Roma deve cedere un giocatore, non siamo la Juve o il Napoli che non devono vendere per forza”. Una bella iniezione di non fiducia per una società (e una squadra) sempre in mezzo al guado. E da questo si capisce perché da tempo l'olandese si stia guardando intorno.