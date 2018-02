Un'altra ragazza d'oro. Michela Moioli trionfa nello snowboard

L'Italia ha un'altra ragazza d'oro. Dopo la sondriese Arianna Fontana, tocca ad un'altra lombarda. Michela Moioli, 22enne bergamasca di Alzano Lombardo, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pyeongchang in una delle discipline più spettacolari: lo snowboard cross. È la seconda medaglia d'oro per l'Italia in questa edizione dei giochi olimpici invernali. La prima in assoluto nello snowboard.

“Non ho parole, è il giorno più bello della mia vita” ha commentato Moioli che, già quattro anni fa, era tra le favorite della specialità. Ma la rottura del crociato la costrinse a saltare Sochi 2014. Oggi, la rivincita in una gara che è stata tutt'altro che semplice. Partita dietro l'americana Lindsey Jacobellis Michela ha aspettato il momento più adatto per superarla e poi, preso il comando della gara, non ha più mollato. L'argento è andato alla 16enne francese Julia Pereira de Sousa Mabileau, il bronzo alla ceca Eva Samkova, campionessa olimpica in carica. Quella di Moioli è la sesta medaglia di questa Olimpiadi dopo l'oro di Fontana, l'argento di Pellegrino nel fondo e i bronzi di Brignone, Tumolero e Windisch.