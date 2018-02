I tormenti di Spalletti e i sogni europei della Samp. Il sabato nel pallone

SAMPDORIA-TORINO

(sabato ore 18, arbitro Rocchi di Firenze)

Il Torino ci spera ancora, nell'Europa, anche se a gennaio non è che abbia fatto granché per supportare tale aspirazione. Per provarci, è necessario raccogliere un risultato positivo in casa della Sampdoria. Compito tutt'altro che semplice. Giampaolo ha dimostrato che anche le seconde linee valgono (chiedere alla Roma battuta all'Olimpico) e per l'occasione torna Quagliarella, uno cresciuto nel Torino e vispo come non mai.