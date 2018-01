Il Toro a guida Mazzarri e il modello Atalanta. La domenica del pallone

TORINO-BOLOGNA

(sabato ore 12.30, arbitro Damato di Barletta)

Alla fine Cairo si è deciso: via Mihajlovic dopo un derby di Coppa Italia perso senza combattere. Questo almeno chiedevano i tifosi del Torino, neppure questo è riuscito a dare il tecnico serbo, un numero uno quando si tratta di dichiarazioni a effetto ma rivedibile quando si parla di calcio. Tocca a Mazzarri, come si sussurrava da tempo. Mancava da tre anni, dopo l'esonero con l'Inter e la stagione con il Watford, ricordata più per le esilaranti difficoltà con l'inglese che per i risultati. Per lui ottime cose con Sampdoria e Napoli, una salvezza storica con la Reggina e una tendenza a piangersi addosso in conferenza stampa. Ma può far bene in granata.