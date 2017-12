Gli incubi dell'Inter e i “giochetti" di Allegri. L'ultimo sabato di calcio del 2017

FIORENTINA-MILAN

(sabato ore 12.30, arbitro Banti di Livorno)

Basta poco per capovolgere un mondo, soprattutto nel calcio. Il Milan lo ha fatto nel derby di Coppa Italia, manifestazione che viene sempre in soccorso quando la stagione va male. Inter battuta con determinazione e buona sorte, visto che l'hanno decisa cambi obbligati dagli infortuni. Antonio Donnarumma non è un predestinato come il fratello Gigio, ma ha dimostrato che definirlo parassita è quantomeno ingeneroso. Cutrone ha invece confermato che si potevano investire meglio i 65 milioni (Kalinic+André Silva) spesi per l'attacco. Si attende cambio di passo anche in campionato.