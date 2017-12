La premier è già finita, la Serie A emoziona come la lotta nel fango

Londra. Non avrei mai voluto complimentarmi con un paese che da tre giorni discute del destino della salma di un re morto da tempo, rinfacciandogli i comportamenti tenuti in vita e arrivando a ironizzare travagliescamente sulla sua altezza. Non avrei mai voluto, eppure sono costretto. Non per come avete trattato e trattate la monarchia, of course, ma per come riusciate ad avere un campionato che a Natale è ancora interessante. Come ho già avuto modo di notare, per colpa di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.