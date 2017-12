La Juve "aspetta" Dybala, mentre Zenga è già sotto esame a Crotone. La domenica nel pallone

VERONA-MILAN

(domenica ore 12.30, arbitro Orsato di Schio)

Sono bastati pochi mesi del nuovo corso per rimpiangere Berlusconi&Galliani, ultimo esempio il ritorno di fiamma del caso Donnarumma. In altri tempi sarebbe stato risolto nelle segrete stanze, magari con una cena ad Arcore, oggi si combatte in piazza, con parole che sono più regolamenti di conti che concetti costruttivi. Il Milan domenica ha trovato a fatica la prima vittoria, si attende conferma in quella che resta ancora oggi - a oltre quarant'anni di distanza - la fatal Verona.