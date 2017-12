L'Inter va alla ricerca del salto di qualità definitivo. Il sabato nel pallone

(sabato ore 15, arbitro Mariani di Aprilia)

L'Inter ha superato l'esame Juventus, ma con una sensazione di amaro in bocca. Ovvero: che serva qualcosa in più per tornare davvero ad alti livelli. Detto così sembrerebbe assurdo, parliamo della capolista ancora imbattuta. Ma il calcio non è solo difesa, sia pure quando ti trovi in casa di una delle rivali più solide. Ed è il passo che la squadra di Spalletti deve compiere.