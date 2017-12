Manchester. Il fatto che voi italiani metteste “le quattro inglesi” tra i pericoli numero 1 per la Juventus nel sorteggio degli ottavi di Champions League rende merito alle vostre competenze, e anche un po’ alla vostra paraculaggine. Purtroppo sono anni che le inglesi in Europa fanno peggio del Milan in serie A, e non posso credere che qualcuno pensi che sfidare il Tottenham sia impresa proibitiva per la finalista più perdente della storia del calcio. Guardiola ha avuto il solito...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.