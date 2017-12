Dal flop azzurro alla Serie A. È l'ora della sfida Immobile-Belotti

(lunedì ore 21, arbitro Giacomelli di Trieste)

Immobile e Belotti avrebbero dovuto guidare l’Italia al Mondiale in Russia, insieme hanno firmato uno dei più brucianti fallimenti azzurri, con la prima mancata qualificazione alla fase finale dopo sessant’anni. Si ritrovano l’uno di fronte in campionato, dopo aver convissuto per alcuni mesi in maglia granata nel 2016. In campionato sta meglio Immobile, 15 gol e leader di una Lazio inattesa. Fatica invece Belotti, tra infortuni, un Torino poco convincente e (forse) il peso di una clausola rescissoria da 100 milioni.