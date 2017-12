Il problema delle neopromosse e i crucci del Milan. La domenica nel pallone

CHIEVO-ROMA

(ore 12.30, arbitro Maresca di Napoli)

Alla Roma l’hanno messa sul ridere, prendendo ora per i fondelli quanti la ritenevano poco più di uno sparring-partner in Champions League. I giallorossi hanno chiuso con un inaspettato, quanto meritato, primo posto, con tanti saluti all’Atletico Madrid. Una macchina che gira a pieni giri anche in campionato, in attesa che ci si decida a farlo pure sul fronte nuovo stadio, materia resa ancor più sensibile dalle scelte dell’amministrazione pentastellata.