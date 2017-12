Perisic, l'ala a perdifiato

Chi non ha mai giocato sull’esterno forse non può capire. E’ una pista di decollo: stretta, lunga, dritta. Da una parte hai la linea laterale, dall’altra il difensore: è il corridoio di gioco, la via di fuga. Scegli tu quanto sia largo, in maniera inversamente proporzionale alla tua capacità di giocare negli spazi stretti. Fino all’uso massiccio delle ali a piede invertito, i mancini giocavano a sinistra e i destrorsi a destra, conducevano il pallone con il loro piede principale,...

