I torti della politica che urla contro la Bce e le ragioni del governatore

La politica italiana, con pochi esclusi, critica da mesi ogni rialzo della Banca Centrale Europea. Ma lo fa ripetendo argomenti fallaci e che non tengono in considerazione quanto accaduto negli ultimi mesi. È successo anche questa volta, a partire dalle voci ufficiali dello stesso governo, che si è esposto con il ministro degli Esteri Tajani: “La Bce non si sta muovendo nella giusta direzione, a nostro giudizio non è un buon modo di affrontare l’inflazione”. Fino alla Lega, in cui Salvini ha mandato ha lasciato briglia sciolta ai suoi parlamentari più agguerriti: “La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse senza pensare alle cause effettive dell'inflazione che permane largamente guidata da problemi di offerta e non da domanda eccessiva” hanno scritto Borghi, Bagnai, Rinaldi & co. Ma di questo avviso sono pure le opposizioni, in particolare il Movimento 5 Stelle che ripete che questa inflazione non è “generata da un eccesso di domanda aggregata, ma dipendente dall'offerta, e in particolare a causa dei costi energetici” (Patuanelli dixit).

