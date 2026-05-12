Non basta vincere una guerriglia per governare un paese

Esiste una foto in primo piano di Che Guevara – quella che gli aveva scattato il 4 marzo 1960 il fotografo cubano Alex Korda – di cui non credo ci sia qualcuno della mia generazione che non la ricordi e non ne sia a tutt’oggi commosso. Un sedicenne catanese (la città in cui vivevo allora) da quella foto aveva tratto un suo disegno del volto di Guevara che io utilizzai quale immagine di copertina del numero 18 di Giovane critica, la rivista trimestrale di cultura politica che avevo fondato nei miei vent’anni e che è stata la cosa più importante della mia vita. Era il numero datato inverno-primavera 1968, e dunque pubblicato pochi mesi dopo la morte del Che, assassinato in Bolivia il 9 ottobre 1967. Quella di Korda era la foto di un eroe che stava sfidando il mondo.