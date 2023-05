Bezos e Murdoch puntano sui diamanti, la Russia un po' meno

Mentre l'Ue annuncia un bando sull'industria diamantifera russa, i dua magnati statunitensi continua a spendere milioni in gioielli per le loro consorti

"I diamanti russi non sono per sempre”, ha detto con media spiritosità il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a margine del G7 di Hiroshima, annunciando un molto atteso bando appunto sull’industria diamantifera russa, business da 4 miliardi dollari l’anno, che rendono Mosca primo esportatore mondiale. Se il nuovo pacchetto di sanzioni andasse in porto, sarebbe un colpo per il Belgio, paese di Michel, e specialmente per la città di Anversa, centro di commercio globale delle pietre preziose. Il Regno Unito invece più spavaldo e meno interessato ha annunciato che procederà spedito nella lotta al brillocco russo. Si attendono ripercussioni anche in India, centro di taglio e lucidatura delle pietre preziose.