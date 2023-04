La psichiatra uccisa e l'orsa. La malattia mentale e il rischio di farsene carico

Si guarda il viso di Barbara Capovani, si leggono i ricordi di compagne di scuola e colleghi, l’uscita dal lavoro, il lucchetto della bicicletta, in una fine d’aprile. Si prova strazio e rabbia. “Il mio primo pensiero…”, diciamo per ricostruire la reazione a un’emozione così forte. Ma non è un pensiero, è qualcosa che viene prima, e fra poco sarà riafferrato e riportato alla ragione, come si deve fare con l’irruzione della sfrenatezza. Barbara Capovani non era la psichiatra del carcere, lo frequentava per consultare una collega o seguire qualche caso personale o confrontarsi con i medici interni – il carcere è un serbatoio e un incunabolo di malattie mentali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE