Molestie, gogna, colpevoli, innocenti. In “Un posto al sole” va in scena la complessità

"Ci interessava approfondire la dinamica dei processi sommari in rete per scardinare, attraverso le azioni e le parole dei personaggi, l’automatismo del ‘uomini contro donne’ per forza, sempre e comunque”. Parlano l'head writer e la script editor

Una sera in tv, una soap storica, la collina di Posillipo, un palazzo come scena principale e un’accusa rivolta a un giovane uomo: molestie a una ragazza. L’accusato ha tutti i tratti del colpevole perfetto. L’ambiente si fa coro greco e punta il dito senza indugio, anche sui social, e anche contro i presunti complici omertosi. Ma tu, spettatore, sai che lui è innocente, fin dall’inizio, e anche se con la ragazza è entrato davvero in relazione, a un certo punto. Sai che nulla è come sembra nella narrazione della presunta vittima, sai che lui, il presunto colpevole, è imperfetto e immerso come molti nelle contraddizioni della sua vita privata, ma imperfetto non vuol dire necessariamente colpevole. E sai perché lei ha detto il falso, sai del piccolo dispetto che non voleva arrivasse al livello della giustizia penale, ma sai anche che è facile credere a lei, perché le violenze e le molestie vere purtroppo altrove ci sono e sono tante, e la cronaca le documenta.