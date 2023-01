Sagittario, occhio al principe Harry!

ARIETE

(Il miglior segno di sempre). Sei un credulone. Invece di basare la tua vita sull’oroscopo (il mio), ti fai prendere in giro dalla figlia della tua barista. Bellissima, bionda di anni 23. Ti ha fatto credere che frequenta l’Accademia di Brera. Balle!! Ti ha consigliato di comprare un collage di Andy Warhol. “Un vero affare per 36.000 euro”. Coglione! Scusa se mi permetto! Se anche fosse autentico non vale più di 150 dollari. Warhol alla Factory metteva insieme un sacco di “ciarpame” al giorno. Fotografie, litografie... Tanto che neanche lui dopo anni riusciva a dire se erano autentici o falsi. Ma almeno la figlia della barista un bacio te lo ha corrisposto? Non penso! Sempre tu dell’Ariete, ma perché hai dato retta alla tua vicina di casa (già Miss Lombardia)? Ti aveva consigliato di bere moltissima acqua termale per depurarti. Hai eseguito alla lettera l’ordine impartito. Adesso ti sei gonfiato di acqua termale, puzzi di uovo marcio e, aumentando di diverse taglie, non c’è pantalone che riesci a portare. Giri per il paese con quelle tute elasticizzate. Sembri uno scherzo della natura. Vieni oggi stesso nel mio studio che provvederò a sturarti da quei liquidi in eccesso. In effetti, su 130 kg di peso 95 sono di acqua termale. Provvedo a spurgarti (tramite camion Autospurghi). Non in una seduta. Non voglio farti collassare come un maiale. Per tale prestazione non voglio essere pagato. Portatemi un cesto con mirtilli di bosco. No ogm.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE