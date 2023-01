Niente paura, il 2023 sarà l'anno peggiore di sempre. L'oroscopo dell'Innamorato fisso

Sgravi fiscali per Ariete e Toro, avvisi di comparizione per Cancro, divieto di sciopero per Scorpione. Altro che astrologia, Maurizio Milani ha sbirciato i piani del governo. Ecco l’unico oroscopo approvato dalla Nasa, che di futuro se ne intende

Partiamo con un fatto recente di cronaca, ormai abituale: donna anziana rimane sei giorni sulla barella nei box dell’ospedale. Non si trova posto letto. La direzione sanitaria molto francamente dice: “Non c’è posto per tutti. Nel 2022 avevamo scelto di non accogliere quelli/e del Sagittario… nel 2023 tocca agli Ariete”. Rispondo io del Toro (cuspide): “Amici! Ormai abbiamo capito che gli ospedali pubblici servono per i dipendenti della struttura e loro parenti. Evidentemente la signora anziana (Elvira Tirex) non conosceva nessuno… Se capitava alla moglie del prefetto o al vescovo o alla sorella del questore o alla zia di un primario, il letto saltava fuori. Per cui la scusa di escludere ogni anno dalla sanità pubblica un segno dello zodiaco, scelta da me condivisa, non sta in piedi”.



Fatta questa doverosa premessa, iniziamo con i segni e come sarà il nuovo anno. Dico subito: tra i più negativi da quando Paolo Fox fa il 35 per cento di share su Rai 2, si vanta e fa pesare questo suo consenso. Al punto che anche il grande Michele Guardì non osa dirgli niente. Andrebbe sbattuto fuori dalla tv pubblica, share o non share. Le superstizioni non devono aver tribuna, che vada a prevedere i numeri del lotto in qualche tv commerciale. O abbiamo paura di offendere? Comunque sia, questo oroscopo, e solo questo, ha avuto il visto della Nasa, l’ente spaziale americano, che di futuro se ne intende.



ARIETE

Un’ottima proposta di legge del governo italiano verrà recepita senz’altro anche a Bruxelles. Per adesso a beneficiarne sono gli Ariete. Poi verrà estesa ad altri segni (esclusi i sagittario). Eccola: chi possiede una Tesla e vuole acquistare la nuova Alfa Romeo Giulia 2,5 cc a gasolio prende contributo per rottamazione (della Tesla) di 15 mila euro. La nuova Giulia a nafta costa 36 mila euro (sedili riscaldati sempre a diesel). Come legge spin-off, il gasolio alla pompa passa a 0,5 centesimi al litro. Per cui conviene. Cosa aspettiamo? Che ci invadano gli arabi perché non compriamo più derivati del petrolio? Ma non scherziamo!!! Mandiamo a mucchio un sistema che si basa sui combustibili fossili?



TORO

Altra leggina molto bella, sempre su proposta dell’esecutivo Meloni. Quelli di questo segno che hanno installato sul tetto i pannelli solari predono il contributo per smantellarli. Non sono obbligati: chi vuole. Il contributo è diecimila euro per ogni metro quadro di pannelli fotovoltaici buttati in discarica. Anche questa legge verrà presto recepita in tutta l’area Schengen. Per quanto riguarda altre cose, amore, viaggi ecc, leggete l’oroscopo di Valchiria sul sito www.valchiriastanga.it (che sono sempre io).



GEMELLI

Per il 2023 si prevede un licenziamento in massa di quelli che sono sotto tale segno. Accordo firmato da Cgil, Cisl e Uil valido per il settore alimentare, quello farmaceutico, il comparto termale (massaggiatori e fanghiste), metalmeccanico e metallurgico. Dispiace tagliare due milioni di posti di lavoro ma una scelta andava fatta. Meglio far fuori (economicamente) quelli dei Gemelli che i Vergine, notoriamente meno tirchi e quindi disposti a spendere tutto lo stipendio e indebitarsi a differenza appunto del gemello che tende al risparmio, quindi blocca i consumi. Non siamo nell’ex Urss.



CANCRO

(Sia per lei che lui) oroscopo valido sopra i 50 anni. Riceverete un avviso di comparizione dalla procura di Trani. Vogliono interrogarvi su vari episodi. Risultate estranei ai fatti. Ma intanto vi fanno perdere mezza giornata. Tutto per far lavorare le trattorie e gli alberghi di Trani e paesi vicini. Se può consolarvi tale procura ha inviato delle ingiunzioni a presentarsi a: Ronaldo, Ronaldinho, Icardi e Wanda, Bill Clinton e Hillary, al governatore della Florida, e dell’Alabama. Se non si presentano a Trani all’ora fissata gli verrà tolto il passaporto (anche diplomatico), per cui conviene evitare grane e presentarsi. E andare a pernottare in un albergo che ti dicono loro.



LEONE

Tanti di questo segno (circa il 95 per cento) verranno portati al manicomio. Non essendoci in Italia nessuna struttura che risponde a tali requisiti (per via della scellerata legge 180) l’unico paese dell’Unione dove sono ancora operativi è l’Ungheria. E’ facile che finite lì in zona Danubio. Inutile appellarsi alla Corte di giustizia europea. Sia vaccinati che No vax del segno del Leone, nel 2023 vengono reclusi in manicomi, moderni complessi disegnati da Fuksas con operatori sanitari con tendenze sessuali poco sane. Ma essendo dipendenti pubblici non puoi licenziarli. Essendo che i comunisti li difendono.



VERGINE

Il crac più bestiale della storia della finanza di abbatte su questi sciagurati. Perdite su immobili e azioni, obbligazioni, titoli postali o beni (tipo lingotti) nell’ordine del 100 per cento. In pratica perdete tutto, una roba mai vista. Nemmeno nel ’29 a New York. Alcuni della Vergine per evitare tale “default” cercheranno di andare sotto un altro segno, cercando di corrompere l’ufficiale d’anagrafe. Che si fa (giustamente) corrompere. Basta cambiare in avanti o indietro il mese di nascita. Uomo avvisato mezzo salvato. Cominciate adesso ad andare agli uffici demografici del vostro comune per tale reato. Chi prima arriva… inutile dire che senza più soldi sarete lasciati dalla fidanzata. Nel caso delle ragazze è diverso. Certo alcune verranno giustamente abbandonate dall’amato. Ma siamo intorno al 5 per cento del totale delle ragazze sotto questo segno. Invece per gli uomini Vergine l’abbandono da parte della compagna è pari al cento per cento. A meno che non sia anche lei Vergine. Nel caso buttatevi in Po. Il fiume ha ripreso vigore dopo la storica siccità per cui si presta ancora benissimo per chi vuole farla finita (questo vale anche per gli altri segni zodiacali). Prima però direi di pensarci bene. Indietro non si torna.



BILANCIA

La tremenda nevicata di fine inverno (primi mesi 2023) vi ha sfondato giustamente il tetto. Ripararlo non conviene. Cercate ospitalità nei conventi della zona, sono immensi e tutti vuoti, con frati ormai anziani. C’è l’orto e tutto. L’unica disposizione delle autorità ecclesiastiche è farvi frati o badesse terziarie minori con veloce corso di latino (5 ore) e precetti fondamentali dell’ordine monacale a cui andate ad appartenere. Ma il gioco vale la candela. L’unica cosa è che dovete andare a letto alle 19.30 e svegliarvi alle 2.30 per le regole che l’ordine impone. Per il resto potete fare quello che volete. Anche giocare a soldi tra confratelli. Sempre con licenza del responsabile del convento, che di solito è un ex sindaco inquisito e poi prosciolto per abuso d’ufficio. Il vizio di bere è conseguenza di tale stress, viene tollerato. Le cantine del convento sono piene di salumi, formaggi, vini e grappa. Qualcuno prima o poi doveva farli fuori.



SCORPIONE

Viene abolito il diritto di sciopero per quelli di tale segno. Sia maschi che personale femminile. Vengono esclusi dalla vita civile nei seguenti ambiti: sport (vela, tennis), università (sociologia, elettronica), cultura (non possono partecipare a quiz televisivi), artigianato (vietato agli Scorpione lavorare nel settore caseario, bufalini, bovini…). Alle donne anziane di questo segno è precluso l’andare in stazione. Infatti di solito non ci vanno, ci va il figlio… che di solito non capisce niente. Pur essendo un quadro di nota azienda (Leonardo, già Finmeccanica). Sempre nell’ambito Scorpione, subirà borseggio circa il 93 per cento di tali soggetti nell’anno a venire. Tale reato verrà subìto a Milano zona Brera contestuale a furto di opere d’arte nella pinacoteca pertinente. E daranno la colpa a voi solo per essere dello Scorpione. I veri ladri delinquenti invece sono una banda tutti del segno dell’Acquario (almeno così hanno dichiarato agli inquirenti, ma è dubbio: non hanno documenti o altro che certifichi tali dichiarazioni senz’altro mendaci e meritevoli di lode).



SAGITTARIO

Finirete a chiedere la carità lungo i viali della vostra città. Nel caso dei romagnoli, sul lungomare di Viserbella (Forlì, Cesena, Rimini). Come sia stato possibile questo tracollo morale ed economico è un mistero. Da rendervi merito la dignità che mantenete nel chiedere l’elemosina, senza pretendere o essere molesti. Per questo verrete picchiati da un battaglione mobile paramilitare, riconosciuto sì e no dal questore, che comunque aiuta a mantenere l’ordine pubblico. Alcuni del Sagittario verranno ridotti in semischiavitù e usati come uomini-basamento Enel, lavoro ormai scomparso che nessuno vuole più fare. Per me sbagliano, la retribuzione media di un buon uomo-basamento Enel si aggira sui 75 mila lordi.



CAPRICORNO

Dispiace dirlo ma l’oroscopo di questi sciagurati (scusate il termine ma sono Capricorno anch’io) è uguale a quelli del Leone. Cambia solo che i Capricorno non possono più entrare in cinema o teatri sia come spettatori che come lavoratori. Questo per evitare fidanzamenti tra etnie diverse. Es: vai al cinema a vedere il rifacimento di “Via col vento” e conosci una confederata. Lei non ti dice niente e la sposi. La frittata salta fuori dopo, ma ormai è tardi. Meglio non creare condizioni per il primo incontro.



ACQUARIO

Il 2023 di questi soggetti sarà l’anno più bello della loro vita. Diciamo che è il segno più fortunato in assoluto dello zodiaco. Certo, alcuni dell’Acquario cadranno in disgrazia. Ma non esiste una previsione valida per l’intera totalità del parco buoi. Dispiace solo che persiste in Lombardia una brutta usanza, quella di chiedere a estranei “scusi che segno è lei?”, “Acquario”, “sei un coglione!”. Che sarebbe stata uguale per qualsiasi altro segno… I maleducati ci saranno sempre. Però in Lombardia sembra che dicano “sei un coglione” solo agli Acquario. Se rispondi diverso ti dicono “grazie per l’informazione”.



PESCI

Brutta annata. La peggiore dall’unità d’Italia per tali soggetti nati così. Bastonati per strada solo per essere Pesci. Cosa mai successa a nessun altro segno zodiacale. Derisi e umiliati, presi a calci nelle sale bingo, si nasconderanno sulle montagne intorno a Nuoro in attesa di potersi imbarcare per la Spagna, unico paese che non li perseguita (nel 2023). Infatti finito l’anno torneranno a essere considerate persone degne di stima e rispetto. Ma prima no. Per questo atteggiamento la Spagna subirà una sanzione dall’Unione europea. Ecco la motivazione: “Dobbiamo uniformare i nostri comportamenti, usi e costumi. Se in Parlamento a Bruxelles abbiamo deciso di rendere la vita impossibile (per l’anno a venire) ai Pesci, non vediamo il motivo perché Madrid non segua tali ordini. Distinti saluti. Buon anno! Non penso che la Catalogna fa la secessione. Nel caso, arrangiati. Ciao! Ancora buon anno nuovo”.