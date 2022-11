I cantieri non fanno male alla valle delle Olimpiadi. Anzi, la fanno vivere

Nel 2026, ci saranno le Olimpiadi invernali di Cortina (e Milano). Le Olimpiadi sono molto belle, vuoi per lo spirito di gruppo, le emozioni, la sana competizione, il racconto dello sport e varie altre cose. Tuttavia le Olimpiadi, prima di diventare festa collettiva, prevedono cantieri qua e là. A differenza dello sport, i cantieri non piacciono a nessuno, per i motivi che sappiamo: appalti sospetti, inquinamento, corruzioni varie. Se i media coprono tutto l’evento sportivo e quindi ci si sente vicini e partecipi, meno spazio viene dato alla preparazione dell’evento, quindi, in effetti, i cittadini si insospettiscono: che mai saranno questi cantieri? Chi ci guadagna? Chi paga, chi inquina? Metti poi che queste sono Olimpiadi invernali, quindi si tratta di costruire in una valle, che nel ricordo è sempre bella e verde, metti anche che accanto alle opere funzionali allo sport, pista da bob e altro, ce ne sono alcune correlate, come per esempio la costruzione di un ospedale, capite bene che l’indice di sospetto aumenta, e infatti da un po’ di tempo nella valle si stanno organizzando alcune proteste, tutte pacifiche, ovvio.

