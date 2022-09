Tra ex prostitute e drag queen, alla Biennale Cinema sfilano le ragazze di vita

Mercoledì 31 agosto 2022, ore 11 circa del mattino, sala Darsena della Biennale Cinema di Venezia. In attesa del lungometraggio “Princess”, con qualche amico osserviamo il pubblico che riempie nuovamente le file di poltroncine rosse dopo la presentazione piuttosto divisiva di “White Noise”, la satira socio-ambientale della classe intellettuale americana tratta dal romanzo anni Ottanta di Don De Lillo. Sono, siamo, quasi tutte donne: colleghe, produttrici, studentesse. Gli uomini che affollavano la prima visione del film di Noah Baumbach si sono dileguati, eppure, in quanto fruitori finali principali, quasi esclusivi, delle protagoniste del film, dovrebbero avere qualche interesse a trovarsi lì. Il film di Roberto De Paolis parla infatti di prostitute, di puttane nel senso proprio e originario del termine, giovani ragazze (dal latino puta, in dialetto veneto è ancora putea e non ha cambiato significato, cioè non è affatto un insulto), che si vendono per strada, anzi nei boschi che affiancano la strada da Roma per Ostia. La maggior parte delle interpreti ha frequentato quei non luoghi da racconto dei fratelli Grimm per davvero, a partire dalla protagonista, Glory Kevin, che per anni si è prostituita alla periferia di Roma. Ragazzina, in Nigeria sognava di diventare un’attrice della potente macchina cinematografica locale, Nollywood come venne ribattezzata ormai decenni fa, 500 milioni di dollari di giro d’affari secondo gli ultimi dati, che risalgono però ormai al 2015, quasi duemila pellicole a basso e medio costo prodotte all’anno: la sua strada ha incrociato quella di De Paolis all’inizio di un processo di riscatto che oggi l’ha portata sul red carpet di Venezia, accompagnata dalla figlia di poche settimane, Mary Jane, bella da morire e frignante come poche.

