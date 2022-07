John John e Carolyn “a prezzo pieno”: lezione di stile agli influencer di oggi

Non so se ricordate “Gattaca”, un film di fantascienza di fine anni Novanta. In un mondo suddiviso tra individui geneticamente validi e non validi, Jude Law interpretava Jerome, un essere umano perfetto, un modello ideale per la riproduzione. In seguito a un incidente, Jerome diventa paraplegico: il suo patrimonio genetico è sempre ottimale, ma viene scartato dall’algoritmo che tutto regola. Grazie a uno scambio di identità, il suo posto viene preso da Vincent (Ethan Hawke), un addetto alle pulizie affetto da un problema cardiaco non invalidante ma comunque inaccettabile nella società di Gattaca, che deve selezionare donne e uomini senza alcun difetto per poterli impiegare nelle missioni spaziali. Solo le persone fisicamente e mentalmente ineccepibili hanno accesso alla tecnologia: se hai i piedi piatti o sei scemo, niente viaggi nel cosmo. E’ già tanto se ti fanno tenere l’aria condizionata. Oggi gli influencer si ritrovano in un contesto simile a quello di Gattaca: anche loro vengono selezionati in base a quanto il loro corpo è adeguato alla tecnologia da promuovere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE