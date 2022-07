Belle dentro. La banalizzazione della diversità

Che cos’è sexy? Me lo chiedo leggendo il titolo di un articolo del New York Times sulla nuova identità di Victoria’s Secret: nuova identità di marchio, nuova campagna, nuove modelle. Insomma marketing, spogliato delle ali e dei tacchi a spillo e vestito da battaglia politica inclusiva. La nuova Victoria’s Secret sostituisce il vecchio modello estetico con uno fluido, perché siamo tutte belle, siamo tutte sexy.

In fondo ognuno può considerare sexy quello che vuole, no?

No. Ci sono certamente gusti estetici diversi e idee diverse rispetto a cosa sia sexy oppure no, ma se tutto è sexy niente lo è. E’ un vecchio problema, dalle vacche nere nella notte filosofica in cui non puoi distinguere una vacca da un albero o da un lupo – cioè non puoi distinguere una vacca da tutto quello che vacca non è – alla scomparsa delle gerarchie. Se tutto è molestia, niente lo è. Se uno stupro è uguale a una mano non desiderata sul ginocchio, il rischio è analogo al gridare al lupo, al lupo quando il lupo non c’è (la storia la conoscete tutti). Condannare queste equivalenze che distruggono i confini semantici e le differenze non significa considerare l’oggetto meno pesante privo di ingombro. E, rispetto alla falsa analogia di stupro e mano sul ginocchio, non significa giustificare la seconda e quelle mani tenetevele in tasca in assenza di consenso della proprietaria del ginocchio.

