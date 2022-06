Il colore delle pareti della stanza può essere un antidoto al malessere

C’è stato un anno, nella seconda metà dei Novanta, reso scomodo dalla paura. In quel periodo vivevo a Londra, in una stanza che avevo dipinto di color grigio malessere. Non avevo neanche un letto vero e proprio, ma nient’altro che un sottile materasso buttato per terra. Una sfoglia di gommapiuma che solo il più entusiasta degli agenti immobiliari avrebbe potuto definire “un futon”.

Le stelle non volevano che io dormissi: se per miracolo fossi riuscito a chiudere occhio, il casino che arrivava dal pub sottostante mi avrebbe comunque risvegliato. Facevano musica dal vivo fino alle tre di notte e, finita la musica, verso le cinque del mattino, nella strada riecheggiava come il canto del gallo il rumore devastante dello sguattero del pub che rovesciava nei bidoni la spazzatura accumulata nell’arco di una notte. Una notte di baldoria per i clienti del locale, un abisso di insonnia coatta per me. Nell’esatto momento in cui le bottiglie di vetro esplodevano in frantumi crollando su se stesse, il livello del mio disagio raggiungeva vette tanto storiche quanto preoccupanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE