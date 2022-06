La guerra nucleare sventata dalle stelle, i tarocchi e il guazzetto al dio Adone

Sirio, magazine di esoterismo, spiritualità e mistero, di cui è appena andato in stampa il n. 463, è ormai giunto al 39esimo anno di pubblicazioni. Un’età importante, sicuro, ma che appena comincia lo sfoglio svanisce di fronte all’immensità dei tempi trattati, fin dalla prima rubrica “Svolte celesti”, dedicata ai transiti di stelle e pianeti, riportati con dovizia di coordinate in tabelle convenzionalmente definite Effemeridi. Chi siamo noi di fronte ai miliardi di anni di vita del cosmo? Non viene un po’ da chiedersi questo sapendo quando e come Chirone sarà visibile dalla Terra? Tuttavia, quest’ultimo numero, uscito il 10 maggio, lascia comunque tanti motivi per sperare nel futuro, già dalla copertina. Compare, infatti, molto visibile il titolo “Guerra atomica. La speranza delle stelle”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE