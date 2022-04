La denazificazione russa? È un impianto hi-fi rubato in Ucraina

“Troppo impegnate a tritare le loro borsette per protestare contro il tritacarne di donne, bambini, uomini innocenti in Ucraina”. Il verbo frasale che usa sul proprio account Instagram il collega inglese Tim Blanks per denunciare le influencer russe che hanno sminuzzato le proprie borsette Chanel a favore di telecamere contro il sostanziale embargo alla vendita dei lussi a doppia C a tutti i cittadini di Putin, in realtà è “chopping up”. La sua traduzione in italiano non rende bene l’effetto che voleva dare, e che evoca, volutamente, il battere dell’accetta sul tronco o del coltello sul tagliere. Avrebbe potuto usare “cut”, invece usa “chop”, perché l’universo semantico a cui fa riferimento è quello della macelleria. Il macellaio Putin e le sue volenterose accettatrici di borsette, “i più esecrabili esemplari della specie”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE