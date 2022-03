A caccia di fantasmi e memorie nel castello sul Carso

Per chi ha voglia in questi giorni di sommo disordine di sognare un passato remoto più composto, ecco delle passeggiate araldiche: a Duino, non lontano da Trieste, passando innanzitutto dal sentiero Rilke, basta lasciare la macchina a Sistiana e si fanno questi due chilometri che portano appunto al piccolo borgo (ma il fantasma della guerra incombe: non solo si è più vicini a Kyiv che a Palermo, guardando su Google Maps, ma sono ancora ben visibili le trincee della Grande Guerra).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE