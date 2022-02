Anche Totti e Ilary si separano. L'unica stabilità ormai ce la danno le monarchie

In quest’epoca strampalata e disperata di pandemie e guerre e ’68 tutti insieme e scomposti, l’unica cosa che vogliamo, che ci piace, che ci dà sicurezza, è chiaro, sono le monarchie. Se anche il più gruppettaro di noi magari non confessandolo sta attendendo e baratterebbe ogni Euphoria per la nuova stagione di The Crown, non è questione d’esser repubblicani o monarchici: è proprio l’idea di stabilità. E’ il rimpianto per una “età d’oro della sicurezza”, quella che Stefan Zweig, il cantore della quiete absburgica, così definiva: “Ogni cosa, nella nostra monarchia austriaca quasi millenaria, sembrava essere stata fondata per durare nel tempo. Ognuno sapeva quanto possedeva o quanto gli spettava, cos’era permesso e cos’era proibito”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE