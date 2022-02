Una trans nel Parlamento tedesco fa arrabbiare le femministe

Un polverone così Emma, vangelo del femminismo in Germania, non lo sollevava da tempo immemore. La rivista fondata nel 1977 da Alice Schwarzer – storica capofila del movimento femminista e portabandiera di aspre battaglie per l’aborto negli anni Settanta, e in seguito contro la pornografia e la prostituzione – ha professato sempre la dottrina della piena parità dei diritti uomo-donna. Battaglia che ha dato i suoi frutti se in Germania una donna, Angela Merkel, di cui la Schwarzer era sostenitrice, è potuta stare alla guida del governo per 16 anni ed essere eletta quattro volte. Adesso Emma ha scagliato il primo sasso in un dibattito che bolle sottotraccia da tempo e che è deflagrato con l’insediamento del nuovo governo rosso-verde-giallo, fra socialdemocratici, verdi e liberali: la questione del gender, dell’identità sessuale. E di chi, come e cosa definisce l’appartenenza a un sesso: se la biologia, il contesto sociale o il libero arbitrio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE