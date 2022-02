C'è una terza via per le rinnovabili contro le derive dell'inflazione

Mischiare due business diversi come gas e rinnovabili è stato un errore. La strada è quella del disaccoppiamento dei due mercati come avviene in altri stati europei

Produzione di elettricità da fonti rinnovabili o da gas, le due fonti di gran lunga più importanti per l’Italia, sono due business completamente diversi. Il primo viene definito “asset based”. Vale a dire che la componente più importante è l’investimento per la realizzazione dell’impianto. Dopodiché i costi operativi sono bassi e il combustibile praticamente gratis. Nel caso della produzione con gas invece il costo del combustibile fa la differenza, come si vede in questi mesi di prezzi alle stelle.