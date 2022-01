Il cane bullo. Quando l'animale domestico diventa un bene da rubare

I poveri copiano ai ricchi vizi e vezzi, i ricchi rubano ai poveri pietanze prelibate, melodie popolari, il comunismo e alcuni animali. Dal pagliericcio al cuscino di stoffa, dalla corda al guinzaglio di pelle, dalla zuppa coi colli di pollo al pâté monoproteico, l’ascensore sociale del bouledogue (e non bulldog) francese oscura le imprese dei più tronfi self-made man. Con il considerevole vantaggio di un protagonista che non può continuamente raccontare come e perché è stato tanto geniale da avercela fatta. Per levarvi questa curiosità dovete andare voi a frugare dentro la sua storia, e la curiosità nasce quando leggete sui giornali americani e sulle agenzie internazionali che il rapimento dei “Frenchies” si è ritagliato una casella sua nella statistica dei crimini, diventando la prima specialità del dognapping.

