La felicità mi tormenta

Il tempo pieno dei figli piccoli si assottiglia, e il soffocamento si trasforma in una specie di vuoto: non sono più la madre bersaglio di tutte le palline e di tutti i baci. Alla ricerca di una nuova identità, con molta nostalgia per il mondo perduto

Certe sere torno a casa e mia figlia non c’è: è uscita, è da un’amica, tornerà o non tornerà a dormire, e comunque l’anno prossimo andrà a scuola a Dublino, sempre che a giugno venga promossa. Le ho detto che quindi farò il mio studio nella sua stanza, e che finalmente avrò un armadio, lei ci ha pensato un attimo e ha detto che sì, è meglio, perché comunque non sa per quanto tempo tornerà a casa prima di andare via del tutto. Ma io stavo scherzando, ho pensato. Forse stai scherzando anche tu, ho sperato.