Dire “cresci!” non è discriminazione

Jasmine Stunell, un’apprendista parrucchiera presso il salone Leo Bancroft di Weybridge, nel Surrey inglese, ha denunciato il proprio ex datore di lavoro perché nel 2017 – all’età di sedici anni, oggi ne ha venti – mentre era in bagno a causa di un malessere, una collega le ha detto attraverso la porta di “ricomporsi” e di “crescere”. La Stunnell si è dimessa e ha sporto denuncia per “age discrimination” sul luogo di lavoro. In udienza è stato anche detto che alla fine del periodo di prova di tre mesi, lo stilista Leo Bancroft – il proprietario – aveva sollevato preoccupazioni per le prestazioni dell’apprendista: la ragazza era spesso in ritardo, usava il telefono sul lavoro e aveva un atteggiamento maleducato, anche nei confronti dei clienti. Le sue prestazioni sarebbero però poi migliorate, con annessa nomina di apprendista nel febbraio 2018.

