"Finalmente si riparte con gli spettacoli". Parla Luca Argentero

Il colloquio con l'attore torinese, in trasferta a Milano. Il pranzo da Cracco, l'elogio del caffè. E la speranza che quello in corso sia l'ultimo spettacolo con limitazioni di pubblico

“Che dire? Sono favorevole, ovviamente, a questa riapertura necessaria di cinema e teatri, anche perché la capienza al 50 per cento, rispetto a quello che ci stava accadendo attorno, era insostenibile. Non puoi fare un comizio elettorale con 5mila persone in piazza e poi tenere i cinema e i teatri in quel modo”.