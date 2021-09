Nonostante i contenuti gratis online, i nostalgici delle riviste porno ci sono eccome

In Francia Hot Video, Jackie et Michel Le Mag e Dorcel Magazine ha una schiera di clienti affezionati che non rinunciano all'acquisto nelle edicole

Parigi. Nell’epoca in cui i contenuti pornografici sono a portata di clic, fruibili gratuitamente ventiquattro ore su ventiquattro nel web, in Francia c’è un gruppo di irriducibili che continua a recarsi in edicola per acquistare riviste hard, come negli anni Settanta, Ottanta e Novanta, il trentennio d’oro del “porno di carta”. “Contrariamente al più comune dei mortali che preferisce gettare nel dimenticatoio l’oggetto del crimine cancellando la cronologia, alcuni francesi hanno l’audacia di pagare per conservarlo. Di rivendicare l’acquisto fisico della rivista dinanzi al sorriso imbarazzato dell’edicolante”, racconta il settimanale Marianne, che è andato a intervistare i responsabili dei tre magazine a luci rosse più letti di Francia: Hot Vidéo, Jackie et Michel Le Mag et Dorcel Magazine. “I nostri lettori continuano ad attribuire una grande importanza alle foto su carta patinata e coltivano il gusto del collezionismo, con ogni numero sistemato come si deve accanto agli altri. Inoltre, va detto che sono cresciuti con il lato ‘starizzazione’ delle attrici, fatto che spinge alla fidelizzazione”, spiega Christophe Soret, direttore di Hot Vidéo, soprannominato il “Paris Match del sesso”.