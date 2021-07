Piano con le classiche scenate, esiste anche un tradimento consapevole

Ritratto del tipico “cuck”, il cornuto per scelta. Che rovescia in modo progressista il mito dell'uomo geloso e possessivo

Subire un tradimento può trasformarti in una belva lancia piatti con occhi iniettati di sangue o puoi accorgerti che ti piace e che non puoi fare a meno di essere tradito. Esiste un tradimento consapevole, etico, come gli hamburger di seitan. Esistono i cuck. Cuckold significa cornuto e definisce gli uomini che godono nell’essere traditi dalle loro mogli o compagne con altri uomini, che sono chiamati bull, tori. Alcuni vogliono assistere e partecipare passivamente, altri no, vogliono solo racconti, foto, video.