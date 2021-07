"Effetto rimbalzo, come in guerra dopo lo scoppio dell'ultima bomba". Parla il ristoratore Panella

Dal set di "Little big Italy", osservatorio privilegiato con vista su città "dalla grande energia". "Non peridamo l'occasione, tantomeno con Il Recovery", dice Panella

È stata prima categoria colpita, nello sbalordimento di una pandemia a cui quasi non si riusciva a credere, quella dei ristoratori. Ed è anche una delle categorie che un anno fa ha reagito in fretta, adattandosi e reinventandosi, per poi ricadere nel tunnel dei lockdown parziali e totali, dei colori, delle aperture contingentate, con le restrizioni per i tavoli e i tempi ridotti. E proprio un anno fa, a questo giornale, aveva raccontato la prima fase della sperata ripartenza Francesco Panella, figlio d’arte nel senso che la sua famiglia ha reso celebre “L’Antica Pesa”, ristorante ora anche sdoppiato con locale gemello a New York (visto il successo presso le star, da Leonardo Di Caprio a Scarlett Johansson). E siccome Panella è anche un comunicatore della ristorazione (detto “Brooklyn man”), mattatore di Istagram e del programma “Little big Italy” (una sfida tra ristoratori italiani nel mondo sul canale Nove), il suo punto di osservazione gli permette di registrare stati d’animo e soluzioni pratiche.