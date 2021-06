Stop regali alla Cina. Parla il braccio destro di Timmermans

“In Europa abbiamo ridotto le emissioni di gas serra del 40 per cento per i settori inclusi nel sistema di emission trading (industria e generazione di energia), l'obiettivo del 2030 è ampiamente raggiungibile”. E' ottimista il direttore generale Mauro Petriccione, numero uno della struttura della Commissione europea incaricata di realizzare l’“Azione per il clima”. Petriccione, pugliese d’origine, a Bruxelles dal 1987, si è occupato per trent’anni di competitività in seno alla Dg Trade prima di diventare il braccio destro e sinistro del vicepresidente esecutivo della Commissione Frans Timmermans. Il prossimo 14 luglio la Commissione presenterà l’attesissimo pacchetto “Fit for 55” con dodici misure volte a centrare l’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra del 55 percento entro il 2030.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni