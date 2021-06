Un amore tra pm illumina l'altro lato dei tribunali: il romanticismo

Soltanto in magistratura avviene ancora che due amanti non possano lavorare assieme

Che i tribunali siano luoghi di disperato romanticismo lo abbiamo scritto più d’una volta su questo giornale, riportando ragguardevoli storie di divorziandi innamoratisi delle proprie assistite, servendocene per dire che laddove si fa la giustizia si fa pure l’amore, perché non è vero che l’amore è ingiusto, baro, cieco eccetera eccetera. Vogliamo la parità ed è quindi ovvio, o almeno logico, che dove la legge è uguale per tutti ci si senta al sicuro: la sicurezza è condizione determinante per l’innamorato contemporaneo, il quale se proprio deve rinunciare al divano tutto per sé lo fa a patto che la sua percentuale di rischio rasenti lo zero.