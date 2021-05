Il corpetto è mio

Billie Eilish su Vogue: molto svestita, sexy, sicura di sé. Una svolta per la generazione Z

L’ultima volta che l’abbiamo vista, Billie Eilish aveva i capelli verdi, neri, lunghi, lisci, asimmetrici. Indossava pantaloni e magliette oversize, colori fluo, vestiti che erano involucri, gusci. Le linee del suo corpo non si riuscivano neppure a intuire. Diceva: “Non mi sono mai sentita desiderata dai miei fidanzati e questo ha segnato la mia vita”. Voleva annullare il corpo, di modo che niente ne fosse influenzato, come tutti gli adolescenti e in particolare quelli della sua generazione, gli Z, che dal corpo si rifiutano di trarre caratteri identitari, da una parte, e dall’altra gli assegnano una capacità di condizionamento pressoché totalizzante, paralizzante.