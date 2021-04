Due parole che mancano su quella notte brava a Porto Cervo

Alle presunte vittime si dà ascolto, non ragione. Ai presunti colpevoli si dà un processo giusto, in tempi accettabili.

Beppe Grillo urla in quanto padre. Urla come sempre, ma stavolta di più, perché parla di suo figlio, indagato per stupro di gruppo, prossimo al rinvio a giudizio. Urla e dice atrocità che, dice Mentana al tg, sono comprensibili, anche se non giustificabili, perché “è un padre che parla”. Su questo punto s’è detto: il familismo e il garantismo amorale, lo scarrafone bello a papà suo, i vizi, gli automatismi, i crimini culturali. S’è detto della ricostruzione orrenda e insinuante che Grillo ha proposto dei fatti, e di come in essa ci fosse “il peggior repertorio maschile” e “la vittimizzazione secondaria”, ovverosia lo svilimento della ragazza che ha denunciato lo stupro.