Augurarsi buona Pasqua senza neanche sapere il perché

Se vogliamo avere un’idea del grado di estraniazione del nostro tempo rispetto alla tradizione cristiana, basta prestare attenzione agli auguri che anche quest’anno ci siamo scambiati per Pasqua. Pace, prosperità e salute l’hanno fatta da padroni. La resurrezione come una sorta di vaccino spirituale contro la depressione da lockdown e la paura del virus. Salute insomma, non salvezza. Stay safe, speriamo che passi “a nuttata”, che questa Pasqua ci porti pace e salute e ci aiuti a vincere il nostro egoismo: questo, più o meno, il tono dei messaggi augurali che abbiamo ricevuto. Anche con piacere, sia ben chiaro. Ma la domanda è: a parte il fatto che questi auguri ci sono arrivati per Pasqua, che c’entrano con la Pasqua? Essi testimoniano un’assenza, più che una presenza; sono segno di umana simpatia, non di partecipazione al mistero della morte e della resurrezione di Gesù. D’altra parte, non da oggi, il dolore straziante della croce e il sepolcro vuoto raccontano una storia troppo sconvolgente per noi umani. Lo testimoniano i tanti modi che sono stati escogitati nel corso dei secoli per edulcorarla o addirittura esorcizzarla e quello che sembra essere il modo specificamente nostro: derubricare il crocifisso a evento mediatico di scarsa rilevanza che in certe circostanze può essere utile ai nostri umanissimi desideri di pace, giustizia e salute. Tutto qui.

