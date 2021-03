Ritrovare il gusto del futuro

Da marzo a marzo: sì, ancora virus, restrizioni e recessione. Ma abbiamo resistito: con una tenuta sociale inaspettata, con il sistema manifatturiero che ha retto all’impensabile. Abbiamo le energie per ripartire, per guardare (come Draghi) con ottimismo al domani. Indagine su una nuova Italia

Recessioni e poi riprese ne abbiamo viste, anche più volte nell’arco della vita di una persona adulta. Questa volta la stiamo aspettando la ripresa, ma stentiamo a scrivere quella parola, abusata di suo, per l’usura che portano le promesse e le dichiarazioni del gioco politico, e comunque un po’ troppo toccata dalla freddezza dei manuali di economia. Questa volta la parola non c’è. Non è neppure corretto parlare di ricostruzione, perché quella era veramente una cosa da dopoguerra, e stavolta c’è stato quasi tutto ma non la guerra. Lasciamo stare quell’altra che comincia per “r”, e che comunque avrebbe semmai a che fare con la capacità di mantenere la capacità operativa, anche in tempi avversi. E poi di ripresa, anche trovando la parola giusta, cerchiamo ancora di parlarne il minimo possibile.