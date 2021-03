Fake news, piano

Al direttore - Mi pare che i social, spinti da preoccupazioni diffuse, stiano imboccando una china molto pericolosa sul tema delle cosiddette fake news. Esprimo solo una opinione personale ma ho letto con preoccupazione del sistema applicato da alcune piattaforme sul tema Covid con rimozione di milioni di post giudicati fuorvianti. Non entro nello specifico, ma, in termini generali, l’idea che sia possibile, ad una macchina o ad una persona, individuare con certezza quello che è vero e quello che è falso suscita in me fortissima perplessità. Che cresce in modo esponenziale se si fa diventare questo processo legittimante per interventi di limitazione della libertà di espressione. Comprendo bene la reazione istintiva che molti di noi hanno di fronte ad affermazioni di cui non si vede il fondamento o che comunque appaiono ai nostri occhi strumentali o forzate. Ma qui non ci stiamo interrogando su quanto una determinata teoria complottista sia fondata. O quanto una affermazione sia condivisibile. Stiamo solo chiedendoci se sia legittimo impedire che venga espressa. E sulla base di quale principio giuridico.

