Il castigo di San Valentino?

Ti tocca il pranzo di San Valentino, sii felice. Che domenica bestiale. Accoppiata, scoppiata, congiunta, disgiunta, poligiunta che tu sia, hai ricevuto il temibile ma agognato invito, quello che nella vita precedente, quando si stava peggio ma almeno non c’era il virus, avresti deriso pubblicamente e benedetto privatamente, dentro di te, lì dove il mascara non cola e i tuoi sogni proibiti erano ancora culturalmente condizionati, funzionali all’istanza patriarcale, lì dove davi piena ragione e anche pieni poteri a Matilde Serao e Irene Brin, quando dicevano una che il femminismo le piaceva ma lo trovava impraticabile poiché non esisteva donna che in cuor suo non desiderasse darsi del tutto a un uomo, e l’altra che non conosceva donna che non sognasse il matrimonio, incluse le vedove. E adesso? Sono ben altri e ben diversi i tuoi dissidi. Non conta tanto che in te s’agiti Kamala Harris, una che fa la vicepresidente degli Stati Uniti e nonostante questo tiene famiglia e l’uomo suo non è nemmeno uno stronzo che perde la testa e il tavolino per una stagista, e no, è uno che si fa chiamare Second Gentleman su Twitter, così che sia chiaro al mondo intero che la numero uno è lei, non lui. Il tuo inconscio è adesso più spiccio, rozzo, ha sogni e immaginario antecedenti al contratto sociale quindi anche al patriarcato, desidera sopravvivere e soddisfare gli istinti, due in particolare: accoppiarsi e scappare, semplicemente e senza condizioni. O almeno così è stato nel primo semestre dell’anno pandemico. E adesso?

