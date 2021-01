Il mio amante sono io

L’isolamento ci fa amanti. E non dei vicini o dei SAD, gli Sconosciuti A Distanza che incontriamo in una riunione su Zoom, ma delle creature a noi più prossime, che ci camminano di fianco e addosso, e non ci fanno mai ombra perché sono la nostra ombra, e non ci abbandonano mai perché senza di noi non sono e non possono essere, non esistono: noi stessi. Da quasi un anno, la sola figura intera che vediamo ogni giorno, dentro uno specchio, è la nostra persona, il nostro corpo. Come in un matrimonio combinato, finiamo con l’innamorarcene per abitudine e solitudine, perché ci è compagna d’isola deserta.

