Intervista a mia figlia

Il rientro in classe, che un po' mette paura e un po' no. Il diario da comprare ma per le matite aspettiamo. E questo settembre in cui facciamo finta di niente, anche se sappiamo che non sarà come tutti gli altri

Roma. Stavolta non è come al solito, lo sappiamo tutti. Lo sa lei, lo so io, ma non ne parliamo se non così, en passant, quando proprio il discorso salta fuori a casa dei nonni, davanti al telegiornale, o in piazza con gli amici. Ma comunque non ne parliamo. Forse perché appunto sappiamo. Io e mia figlia – che ha nove anni e mezzo e sta per andare in quinta elementare, nella stessa scuola pubblica dov'è andata fino a quel giorno d'inizio marzo – sappiamo che quest'anno quello che sembra potrebbe non essere quello che è, e viceversa.